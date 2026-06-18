Previsión del tiempo: Ourense, epicentro de la primera gran ola de calor del año en Galicia

La provincia de Ourense se convertirá en el punto más crítico de la comunidad debido a la entrada de una masa de aire sahariano. Según las alertas de la AEMET, el termómetro iniciará una escalada imparable que afectará con especial dureza a las cuencas del Miño y del Sil. El ascenso arrancará el sábado con 36 grados, subirá a los 39 grados el domingo y alcanzará su pico más severo entre el lunes y el miércoles de la próxima semana, cuando se esperan unos asfixiantes 43 grados a la sombra en las horas centrales del día.

Alerta por incendios y noches tropicales en San Xoán

Este episodio extremo coincidirá de lleno con las hogueras de San Xoán, un peligroso cóctel que ha llevado a la Xunta a activar el horario de alto riesgo en su servicio de prevención de incendios forestales. El alivio no llegará al ponerse el sol, ya que la capital ourensana encadenará noches tropicales con mínimas que no bajarán de los 19 grados, impidiendo la recuperación térmica del cuerpo. Este sofocante panorama de 2026 consolida la tendencia de una primavera inusualmente cálida, agravando la vulnerabilidad del territorio.