La ourensana Esperanza se convirtió en la más longeva de Galicia este 2025, con 109 años

Si la demografía de la provincia destaca por su longevidad, su máxima exponente es Esperanza Cortiñas, quien el pasado 3 de diciembre sopló las velas de su 109 cumpleaños. Convertida oficialmente en la “abuela de Galicia” y en la vigesimoséptima persona de mayor edad de toda España, esta vecina del barrio de A Ponte encarna la resistencia y la vitalidad de una tierra que sabe envejecer.

Nacida en Carballedo (Lugo) en 1916, cuando en Europa resonaban los ecos de la Primera Guerra Mundial, Esperanza ha vivido más de un siglo de historia sin perder el ritmo. Lejos de quedarse en casa, su rutina diaria desafía cualquier calendario: se levanta sobre las once de la mañana y nunca perdona su “secreto” de salud: un chupito de licor café antes de comer para coger fuerzas. Sus tardes son sagradas en el centro social de la calle Concejo, donde acude fielmente a jugar a la brisca con sus amigas, demostrando una agilidad mental y un espíritu competitivo intactos, porque, como ella misma confiesa, “a nadie le gusta perder”.

La biografía de Esperanza es también el espejo de la historia migratoria de Galicia. Tras enviudar joven, emigró a París, donde trabajó durante 14 años antes de retornar y asentarse en Ourense hace ya casi medio siglo. Esa experiencia vital curtió un carácter que hoy sigue soñando a lo grande. A sus 109 años, mantiene intacta la ilusión y asegura que su próximo gran deseo es cruzar el charco para conocer Nueva York.

Los domingos, Esperanza no falta a su cita con el baile, una actividad que considera fundamental porque “mueves todo el cuerpo y estás en marcha”. Con medio siglo cobrando su pensión -una anécdota con la que bromea a menudo-, Esperanza Cortiñas inicia su camino hacia los 110 años convertida en el símbolo vivo de la calidad de vida ourensana.