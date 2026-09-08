La estación intermodal de Ourense tiene ya su marquesina provisional

Los usuarios que transitan a diario por la estación intermodal de Ourense cuentan, al fin, con un refugio contra las inclemencias del tiempo. La instalación de una nueva estructura metálica independiente, que cuenta con 32,4 metros de longitud y 5 metros de altura, pone fin a una carencia que afectaba especialmente a la zona de estacionamiento de vehículos de servicio público.

Para el sector, la llegada de este equipamiento supone un alivio tras una larga travesía demandando esta estructura. Francisco Javier Álvarez, presidente de la asociación de taxistas de Ourense, valoró la funcionalidad de la obra, aunque no ocultó la frustración del colectivo ante los plazos manejados por las instituciones. “Después de cuatro años, la verdad, la lentitud de la administración a mí personalmente me sorprende”.

La estructura ya ha superado su primera gran prueba de fuego coincidiendo con la operación retorno de las vacaciones y el inicio del curso universitario, jornadas marcadas por un intenso flujo de viajeros. Aunque en términos generales el sector se muestra satisfecho por ver materializada su exigencia, Álvarez matizó un detalle práctico sobre su diseño: “A última hora la sombra escapa debajo de la marquesina porque es muy alta, pero en general es funcional”.

El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, reconoció que esta instalación ejecutada por Adif se trata de un parche previo a la definitiva que existirá tras completar la nueva estación de ferrocarril. “Trátase dunha marquesiña e unha construción provisional, por suposto, mentres simultaneamente se están desenvolvendo toda a remodelación e a construción da nova estación intermodal de Ourense”, explicó durante su visita de ayer al lugar.

En cuanto al avance de la gran remodelación, el subdelegado destacó que el proyecto, dotado con 115 millones de euros, avanza a buen ritmo hacia su conclusión. Tras completar la etapa técnica en lasvías, Santos confirmó el salto cualitativo de los trabajos: “Estamos entrando na segunda fase de cheo, na que xa se comezarán a ver as infraestruturas que elevarán a estación”. De este modo, la obra avanza para adaptar definitivamente el recinto a los más de 2,2 millones de viajeros anuales.