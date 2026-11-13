El Estado devolverá 1,4 millones al Concello de Ourense

El Concello de Ourense ha cerrado el litigio por la primera anualidad de la reforma de la Plaza de Abastos número 1 -que sigue cerrada y sin rematar- gracias al vencimiento de los plazos legales del Estado. Según informó el Concello, el Ministerio de Vivienda ha aceptado sus alegaciones -apoyadas en la doctrina del Tribunal Supremo de 2017- y ha archivado el caso al declarar prescrito el derecho a reclamar la ayuda concedida en 2015.

El gobierno local evita así reintegrar 1.435.265,66 euros. Dado que ya ingresó esa suma en 2022, el Ejecutivo central deberá devolvérsela ahora junto con los intereses de demora y las costas judiciales. El archivo frustra el segundo intento ministerial por recuperar el dinero, tras anular la Audiencia Nacional la primera orden por caducidad.

2,3 millones siguen perdidos

Pese a este alivio, el balance global de la ayuda -que superaba los 3,5 millones- sigue lastrado por los incumplimientos. Las obras empezaron en enero de 2020 y el Concello entregó las once certificaciones casi dos meses después del límite (7 de enero de 2021). En consecuencia, la segunda anualidad (2.363.470,22 euros), cancelada en octubre de 2020, continúa definitivamente perdida.