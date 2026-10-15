Los estados de Whatsapp envían a una mujer al banquillo de los acusados

La Plaza 2 de la Sección Penal acogió una vista oral para dilucidar si María del Carmen S.F. quebrantó la prohibición de comunicarse con su expareja. Las dos pruebas de la acusación son una videollamada registrada el pasado 8 de julio y una serie de estados de Whatsapp presuntamente dedicados a la persona con la que tenía la orden.

Respecto a lo primero, la acusada señaló que ella no fue la que hizo la videollamada. Al respecto, relató que ella se encontraba en la ducha cuando se produjo y que su móvil lo tenían sus hijas, quien en ese momento estaban a cargo de una amiga suya. Esta última testificó avalando la versión de María del Carmen S.F., quien explicó que cuando estaban con ellas una de las jóvenes intentó una videollamada con la expareja de su madre.

En cuanto a los estados, la acusada indicó que pone “muchísimos” y negó que fueran en referencia a su expareja.