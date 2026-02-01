Una estrella de La Casa de Papel se deja ver por los vinos de Ourense para "disfrutar de la buena gastronomía gallega"

Ourense volvió a convertirse en punto de encuentro entre el famoseo y buena mesa. Uno de los rostros más reconocidos de la serie La Casa de Papel aprovechó su paso por la ciudad para saborear la gastronomía gallega en el casco vello de Ourense.

Se trata de Fernado Cayo, conocido entre otros por su papel como el coronel Luis Tamayo. El actor vallisoletano es conocido, además de por la mencionada serie, por otras obras cinematrográficas como El Orfanato, Asalto al banco central o El consejero.

Este viernes se dejó ver en el restaurante Atarazana, donde acudió junto a otros compañeros del elenco teatral tras su actuación en el Teatro Principal de Ourense. Fue el propio establecimiento el que compartió la visita en redes sociales con el mensaje: “Ayer nos visitó el elenco artístico de ‘Los lunes al sol’, tras su actuación en el Teatro Principal de Ourense. Muchas gracias por la visita, y por disfrutar de la buena gastronomía gallega. Os deseamos un gran éxito en vuestra gira por los mejores teatros de España”.

Visita teatral

La visita de Fernando Cayo a Ourense estuvo motivada por la representación de la obra teatral Los lunes al sol, que recaló en la ciudad el pasado 30 de enero. Es una adaptación escénica de la clásica película de Fernando León de Aranoa e Ignacio del Moral, una historia que reflexiona acerca de cómo las circunstancias económicas influyen en la identidad personal y en las relaciones humanas.

El reparto cuenta con un elenco que acompaño a la cita gastronómica en los vinos de Ourense, con Mónica Asensio, Marcial Álvarez, José Luis Torrijo, o Lidia Navarro.