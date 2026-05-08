Estudiantes del campus de Ourense simulan estar en la ONU

La subdelegación de la Xunta en Ourense se convirtió este jueves en la Cúpula de la Sala de los Derechos Humanos de la ONU. Las delegaciones de alumnado de las facultades de Relaciones Internacionales y de Derecho del campus de Ourense celebran COuMUN 2026, unas jornadas en las que simulan sesiones de la ONU, para aprender su funcionamiento. En la iniciativa participan este año alrededor de 150 estudiantes de las tres universidade gallegas y alguno de Madrid y Oporto.

En estas sesiones, el alumnado -mayoritariamente del Grado de Relaciones Internacionales, pero también de Derecho- se pone en el papel de los representantes de los diferentes estados en los consejos de las Naciones Unidas, teniendo la oportunidad de vivir desde dentro el trabajo que realizan. De esta forma, trabajan aspectos como la negociación y el debate pero también se sumergen en las problemáticas actuales que se deben abordar para construir entre todos un futuro mejor.

Entre los temas controvertidos sobre los que debatirán este jueves y viernes y en los que intentarán llegar a acuerdos están las armas nucleares en Oriente Medio, la expropiación de bienes culturales por la colonización y la guerra, el conflicto de Myanmar, el narcotráfico, los criptoactivos y la gestación subrogada. Cada estudiante representa a un país diferente y en sus intervenciones tienen que adaptarse a las ideas de ese país.