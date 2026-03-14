Los estudiantes ourensanos buscan ser los mejores en Química

La Facultad de Ciencias del Campus de Ourense fue este viernes una de las sedes donde se realizaron las pruebas de la XLIII Olimpiada Gallega de Química, organizada por la Asociación de Químicos de Galicia, en colaboración con el Colegio Oficial de Químicos de Galicia. Se presentaron a la cita 66 estudiantes de la provincia de 1º y 2º de bachillerato, procedentes de nueve centros educativos. “El objetivo es fomentar vocaciones y también prepararlos para la Prueba de Acceso a la Universidad, ya que se trata de una experiencia muy similar en la que además se trabajan los mismos contenidos”, explica Juan Sanmartín, coordinador de la Olimpiada.

La prueba tuvo dos partes: una tipo test con 20 preguntas y otra con problemas, entre ellos una interpretación de un supuesto práctico de laboratorio. “Entre los contenidos que se preguntan siempre se tiene muy en cuenta la relación de la química con Galicia”, reconoce Sanmartín.

A Coruña, Lugo, Santiago y Vigo también acogieron de manera simultánea esta cita. Se compite por distrito universitario, de modo que en Galicia existen tres, el de la Universidad de Vigo, el de Santiago y el de Coruña. Los tres mejores de cada grupo se clasificarán para la cita nacional que está prevista para finales de abril en Alicante.