Los estudios de los artistas, abiertos al mundo entero en Ourense

Estudios Abertos ha vuelto por tercer año consecutivo a Ourense. La iniciativa consiste en que varios artistas de la provincia abren por unos días las puertas de sus estudios y lugares de trabajo, eliminando las barreras entre autor y audiencia. Desde “A Maquinadora”, asociación cultural productora del evento, apuestan este año por poner el foco en la venta del arte al público privado como método para que el sector subsista en el tiempo. Con este objetivo, se ha lanzado la plataforma “Comprar arte mola” y se ha promulgado el premio “Adquisición-Xenera” cuyas dos obras ganadoras serán adquiridas por la compañía eléctrica Xenera.

Unos visitantes conversan con Manuel Buciños, en su estudio. | Xesús Fariñas

Primer fin de semana

La iniciativa reunió en su primer fin de semana a más de una decena de artistas destacados de la provincia entre los que se encontraban el pintor Baldomero Moreiras, natural de Celanova, o el verinés Fernando Barreira. Isyan Lugo, miembro de “A Maquinadora” describía así Estudios Abertos: “El arte es lo que impulsa una forma de expresión que todos necesitamos. Crear estos espacios, que la gente conozca a los artistas y vean todo el trabajo que hay detrás de cada obra me parece una iniciativa maravillosa”. El fin de semana del 24 y 25 de octubre, Estudios Abertos continúa, esta vez con espacios localizados en la ciudad como Anden 1º, en el barrio de A Ponte, o Expoplanetarium, en O Couto.

Manuel Buciños, el conocido escultor especializado en el bronce, también se sumó, un año más, a esta iniciativa, convirtiendo su estudio de Bobadela durante la jornada de ayer, domingo, en un espacio de conversación entre artista y público.

Al llegar al lugar señalado, lo suficientemente alejado del casco urbano para que el silencio de la naturaleza se imponga ante el ruido de la urbe, sorprendían dos hechos. El primero es que el estudio de Buciños es también su casa, abierta de par en par a cualquier persona que quiera entrar y empaparse del arte del escultor. La segunda es que, recorriendo el verde patio exterior, era imposible encontrar un solo lugar exento de las obras de arte del autor, que también decoran su morada.

Resulta evidente que para Buciños esculpir no es solo un trabajo, sino también una necesidad vital. Y es que el arte corre por las venas de esta familia. Si uno sabe dónde mirar, encontrará también el estudio de pintura del hijo de Manuel Buciños, Antón, en la misma casa. Cuando se le preguntó al artista sobre Estudios Abertos, este se mostró satisfecho “É máis íntimo que unha exposición. No taller están os bocetos e os procesos, está todo o traballo á vista”.

Buciños y su obra

El autor es conocido por sus esculturas figurativas con vacíos que sugieren el movimiento de las figuras. Estos huecos son creados gracias a su técnica de modelado en la que usa cera para darle forma a la figura. Al fundir la obra, la cera desaparece, dejando un vacío que llenan de dinamismo a la pieza “Esa é a miña firma”, afirmaba orgulloso Buciños. Cuando se le pregunta por las características de su producción artística, el escultor responde con rotundidad: “Non ter que poñerlle título, non ter que firmala e que non haxa unha terceira man”.

Estas máximas se pueden ver en todas sus obras, muchas de las cuales adornan la vía pública, otra de sus características: “Teño moita obra pública porque me gusta que cando a xente pasa preto dela a escultura se comunique co público; impórtame dar unha mensaxe clara, case máis que a estética, por iso non lle poño título ás miñas obras. Se é un abrazo, é un abrazo”.

Quizás animado por el contexto familiar de estar en su lugar de trabajo, Buciños confiesa problemas que ha encontrado durante sus más de sesenta años de producción: “Ás veces, cando me ofrecen facer unha obra pública, veñen con ideas xa establecidas e eu téñome negado se non estou de acordo coa obra e a sua localización. Gústanme os concursos porque podo ver o sitio e pensar que quero comunicarlle á xente”.