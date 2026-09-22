Cultura | Estudios Abertos ensancha su mapa creativo

Estudios Abertos regresará en octubre a Ourense con su tercera edición y un crecimiento notable respecto al año pasado. El programa pasa de los 19 espacios y más de 30 artistas de 2025 a 24 espacios y 45 creadores en 2026. Esta iniciativa volverá a abrir gratuitamente al público estudios, talleres y lugares de creación de la ciudad y la provincia.

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El programa fue presentado este martes en la Galería Visol y tendrá como principal novedad su división en fines de semana. Los días 17 y 18 de octubre estará centrado en la provincia, con propuestas en Allariz, Bande, Celanova, Esgos, Taboadela, Verín y Xunqueira de Espadanedo, además de localizaciones del concello de Ourense. Del 23 al 25, la actividad se concentrará en los estudios y espacios de la ciudad.

Entre los participantes figuran nombres como Xosé Cid, Manuel Buciños, Ramón Conde o Natasha Lelenco, junto a colectivos y otros espacios creativos.

El director general de Cultura, Anxo M. Lorenzo, destacó que la ampliación permitirá reunir a artistas noveles y consagrados de disciplinas como la pintura, la escultura, la ilustración, el collage, las artes visuales, el arte sonoro o las instalaciones. “Fronte a clixés sobre a accesibilidade á arte contemporánea, este proxecto convida a comprobar que é unha disciplina próxima, que procura diferentes maneiras de relacionarse e facilitar achegarse a ela”, señaló.

Rutas guiadas y compra de arte

Además del acceso libre a los espacios, durante la primera parte se organizarán rutas gratuitas, con reserva previa y plazas limitadas, “para achegar ao público aos talleres e favorecer unha experiencia guiada e cunha difusión dos espazos e artistas máis completa”.

Estudios Abertos incorpora además “Comprar Arte Mola”, una campaña destinada a normalizar la adquisición de arte contemporáneo. A ella se suman los Premios Adquisición, mediante los que Xenera comprará dos obras de artistas profesionales participantes. El proyecto mantiene asimismo su vertiente formativa, con alumnado de A Farixa implicado en tareas reales de organización, comunicación y logística.

La programación se completa con “En paralelo”, que dará visibilidad a exposiciones coincidentes en galerías y espacios de la ciudad durante las fechas de la iniciativa.