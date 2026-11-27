Con una discapacidad visual del 100% desde que estuvo en la incubadora, Eva Hervella Rivero, al fin, tiene la posibilidad de votar en braille, un proceso que afronta con la ilusión de una batalla por la inclusión vencida y que explica a este periódico paso por paso.

Hasta ahora, cuando estaba empadronada en Verín, dependía de su padre para preparar las papeletas. Hoy, el novedoso kit de voto accesible le da una autonomía que antes veía lejana en este tipo de procedimientos.

El proceso comienza con una simple llamada a un número gratuito facilitado por la ONCE, donde aporta su nombre, DNI y dirección. Una gran ventaja actual es que el material llega directamente a su domicilio. “Es muchísimo más cómodo estar en casa tranquilamente buscándolo, no allí en el colegio, porque siempre te pones nerviosa al haber un montón de gente”, explicó Hervella.

El kit incluye guías explicativas, documentos con las listas de nombres de cada partido sobres en braille para cada partido del Congreso. En el interior de cada sobre adaptado se esconde la papeleta estándar en tinta, que Eva extrae para introducirla en el sobre oficial, que en este caso también se encuentra en tinta. “Así nadie sabe si lo llevo accesible o no, llego allí y hago el proceso con total normalidad”, indicó.

Para el Senado, el método es más complejo, al tener que marcar el candidato sobre una hoja común. En este caso, el sistema incorpora, además de la lista numerada, una plantilla especial troquelada con pequeños círculos huecos que se posicionan de manera precisa por encima de las casillas oficiales, para así marcarlas correctamente, para luego sacar la hoja de esta plantilla e introducirla en el sobre. “Pongo la punta del boli o del lápiz con el dedo y marco sin salirme”, detalló.

Se trata de un sistema que Eva agradece y que le parece lo más cómodo posible, anteponiéndolo a la posibilidad de una opción informatizada, teniendo claro que “soy braillista, leo en braille y prefiero esto antes que el ordenador, para mí es más cómodo y me da la seguridad de a quién voto”.

El día de las elecciones, al llegar al colegio electoral, suele pedir ayuda a un guardia o “a cualquier persona amable” para orientarse hasta la urna, aunque también puede solicitar voluntarios de la ONCE. Así a todo esta vez será como un nuevo comienzo tanto para ella como para muchas personas invidentes, al sentir una independencia mucho mayor. Además, en su caso, cambia de lugar de voto, correspondiéndole la zona de San Francisco, donde podrá acudir junto a su pareja.