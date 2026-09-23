Evacuada una niña de tres años tras ser atropellada en el Camiño de A Seara, en Mende

Una niña de tres años tuvo que ser evacuada este miércoles al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) tras sufrir un atropello en el Camiño de A Seara, en el entorno de Mende. El suceso se produjo minutos antes de las siete de la tarde y fueron varios los testigos que llamaron a Emerxencias para alertar de lo ocurrido.

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Por vía telefónica informaron de que un vehículo alcanzó a la pequeña, que quedó tendida en el suelo tras el impacto. Rápidamente, desde el 112 alertaron a Urxencias Sanitarias, cuyos profesionales ya eran conscientes del atropello y estaban preparando el despegue del helicóptero medicalizado con el objetivo de realizar el traslado al CHUO.

Fuentes municipales señalaron que la menor permanecía consciente mientras era trasladada al centro hospitalario. Además, al lugar de los hechos acudió una patrulla de la Policía Local avisada por el personal del Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia.