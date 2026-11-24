HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS
Un castro de hace más de 2.000 años emerge en O Bolo
INCENDIO EN LA OU-533
Un coche ardió este lunes por la noche en el kilómetro 32,700 de la OU-533, en el término municipal de O Bolo.
El aviso se produjo alrededor de las 20.50 horas, hasta donde se desplazaron efectivos de emergencias para intervenir en el incendio del vehículo.
En el operativo participaron voluntarios de Protección Civil de O Bolo, los bomberos del parque de A Rúa del Consorcio Provincial de Emerxencias, el GES de A Veiga, una ambulancia del 061 y la Guardia Civil de Tráfico.
Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se originó el incendio.
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