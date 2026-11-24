El coche ardió este lunes por la noche en la OU-533, en O Bolo.

Un coche ardió este lunes por la noche en el kilómetro 32,700 de la OU-533, en el término municipal de O Bolo.

El aviso se produjo alrededor de las 20.50 horas, hasta donde se desplazaron efectivos de emergencias para intervenir en el incendio del vehículo.

Bomberos y otros efectivos de emergencias acudieron al lugar donde se encontraba el vehículo ardiendo. | La Región

En el operativo participaron voluntarios de Protección Civil de O Bolo, los bomberos del parque de A Rúa del Consorcio Provincial de Emerxencias, el GES de A Veiga, una ambulancia del 061 y la Guardia Civil de Tráfico.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se originó el incendio.