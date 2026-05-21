Excarcelan al envenenador de los perros de su expareja en Monterrei

Serafín R.F., quien permanecía en la cárcel de forma provisional desde julio del pasado año, fue excarcelado este último viernes por orden judicial. Sin embargo, su puesta en libertad no es plena: la magistrada ha acordado su salida bajo la obligatoriedad de portar una pulsera de control telemático.

Esta medida cautelar responde a la existencia de una causa abierta por acoso contra una vecina de Sandín (Monterrei), una expareja de hacía muchos años que lo denunció por envenenar a sus perros el 29 de mayo de 2025. Se encontraba privado de libertad desde el pasado verano por quebrantamiento y por envenenar con estricnina a los dos perros de la denunciante.

El Penal 2 le impuso 3 años y 2 días por dos delitos de maltrato animal, así como 6 meses por el quebrantamiento, un fallo que, aunque se hizo firme recientemente, ya se liquidó, ya que ninguno de los delitos excede individualmente de los dos años de cárcel.