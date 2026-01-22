Expourense presenta en Fitur sus dos ferias internacionales

Un año más Expourense ha acudido a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) para presentar sus dos grandes ferias de referencia, Termatalia y Xantar. El director gerente de Expourense, Rogelio Martínez, fue el encargado de exponer estas citas a los que se acercaron este miércoles al stand de Turismo de Galicia. “Expourense es el único recinto que organiza dos de las seis ferias internacionales de Turismo que se van a celebrar en España en 2026”, destacó Martínez.

En esta presentación, el director gerente de Expourense estuvo acompañado por la Conselleira de Medio Rural de la Xunta de Galicia, María José Gómez; por la secretaria de Turismo y Relaciones Internacionales del Gobierno de Boyacá, en Colombia, Ana María Rojas, y por el diputado de Turismo y Termalismo de la Diputación Provincial de Ourense y presidente del Inorde, Rosendo Fernández.

Dos propuestas de valor

Estas ferias internacionales ayudan a posicionar al recinto ferial como “un lugar en el que se organizan proyectos únicos que promocionan las potencialidades y los recursos endógenos de Galicia”. Termatalia se celebrará este año en Ourense, los días 24 y 25 de septiembre, conviertiéndose en una excelente oportunidad para posicionarse como destino de turismo de salud internacional.

Como es habitual, la cita girará sobre sus tres ejes principales: la formación, el negocio y el capital relacional. Esta cita contará con la participación destacada de los países que van a presentar sus candidaturas para acoger Termatalia 2027 que volverá a celebrarse fuera de España.

Los anfitriones de Termatalia Colombia 2025 (Fontur, Cotelco, Gobernación de Boyacá y Alcaldía de Paipa), mostraron en Fitur su satisfacción por los resultados obtenidos y mostraron su agradecimiento a Termatalia por convertirse en una plataforma de difusión internacional del termalismo de Colombia en general y de Boyacá y Paipa en particular. La secretaria de Turismo de Boyacá, Ana María Rojas, indicó que esta cita sirvió de “punto de inflexión en el desarrollo de nuestro termalismo como motor económico”.

Por su parte, Xantar se celebrará entre el 19 y el 22 de noviembre, en pleno otoño gastronómico. Las actividades del evento, enfocadas a aunar producto y territorio, volverán a promocionar el lema “Galicia Calidade” en turismo enogastronómico. El director gerente de Expourense recordó que además de motivación turística, “la gastronomía es cultura, tradición e innovación, y Xantar es el espacio donde destinos, cocineros, productores e instituciones se encuentran para convertir la cocina en una experiencia turística autóctona y auténtica”.

Trevinca-Valdeorras lanza sus nuevos itinerarios enogastronómicos

El Geodestino Trevinca-Valdeorras aprovechó su presencia en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) para lanzar sus nuevos cinco itinerarios enogastronómicos creados a partir de las ecoexperiencias existentes y de los recursos turísticos del territorio: “Secretos e sabores do Sil”; “Entre viñas, covas e santuarios”; “Entre lagoas e ceos de Trevinca”; “Entre teixos e pizarras” y “Con mel e viño anda calquera o camino”. Las experiencias se construyen como paquetes temáticos que se pueden realizar de forma independiente o unirse.

“Terras de Celanova, Serra do Xurés”, un geodestino ecológico y sostenible

El territorio de Terras de Celanova- Serra do Xurés protagoniza el especial de la revista Turismo Rural presentado en Fitur. La publicación permite descubrir no solo un paisaje mágico, sino que alberga mapas de recursos, propuestas de actividades deportivas y culturales, así como una completa guía turística para descubrir este territorio. Este Geodestino constituye un territorio mágico, de bosques, montañas, agua y naturaleza, que lo convierten en referente para los amantes del senderismo, los deportes de montaña y la naturaleza.

El Camino de Invierno puesto en valor por recuperar la esencia histórica

La Asociación de municipios del Camino de Invierno (AMCI) ha puesto la ruta en valor en el marco de Fitur, en el 10º aniversario de su oficialización, como la vía de peregrinación que apuesta por recuperar la esencia histórica, fortalecer su vínculo con las comunidades locales y con los peregrinos. “Un testimonio vivo de la historia común de los municipios por los que discurre, una vía de intercambio de conocimiento y valores; y un motor importante para el desarrollo de nuestros pueblos y sus habitantes”, señalan desde AMCI.