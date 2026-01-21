Ribeira Sacra encara la recta final de su candidatura a Patrimonio de la Humanidad

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, afirmó que la Xunta encara “con optimismo e confianza” la fase final de la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial. Lo señaló durante una presentación en el expositor de Galicia en FITUR, junto al Consorcio de Turismo Ribeira Sacra, donde dijo sentirse “máis que satisfeito” con el trabajo realizado hasta ahora por los equipos técnicos de la Xunta y del Ministerio de Cultura, y detalló los pasos previstos antes de la evaluación definitiva, prevista para julio.

Según explicó, el Gobierno gallego considera que el expediente ha seguido “rigorosamente cos trámites, documentación e tempos exixidos” y continúa con los últimos procedimientos de este semestre. En ese contexto, defendió la solidez de la candidatura "Ribeira Sacra: Paisaxe da auga y señaló": “Estamos convencidos do valor deste territorio e, por iso, confiamos en que acade o merecido recoñecemento”.

Entre los hitos recientes, recordó que en noviembre una delegación de la Xunta y del Ministerio de Cultura se reunió en París con un comité de expertos de la Unesco para aclarar aspectos del expediente, que “serán presentadas antes do 27 de febreiro”. También avanzó que mantendrá reuniones con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, así como con responsables de la Unesco y la representación española ante este organismo, para coordinar el trabajo de los próximos meses.

López Campos destacó que la candidatura abarca 26 municipios de Lugo y Ourense y que la propuesta pone el foco en los valores naturales y culturales del territorio, como los cañones y valles fluviales, así como en su patrimonio hidráulico histórico. En este sentido, señaló que un observador de Icomos visitó la zona y complementó el expediente inicial, y defendió que se trata de una “paisaxe construída co uso da auga dun xeito novidoso que non está presente aínda de xeito suficiente na Lista de Patrimonio Mundial”.

En el acto participaron también representantes del Consorcio de Turismo Ribeira Sacra y de las diputaciones provinciales, además de otros cargos autonómicos. Finalmente, el conselleiro recordó que el proceso se inició en 2017 y que la Xunta ha destinado cerca de 8 millones de euros a actuaciones de conservación y puesta en valor del patrimonio de la zona. Según indicó, se han realizado más de 90 intervenciones en bienes culturales diversos, y concluyó que “Co esforzo e traballo de todos, a Ribeira Sacra conseguiu ser hoxe en día un territorio aínda máis vivo, máis coidado e máis recoñecido e aínda o vai ser máis cando academos este merecido recoñecemento internacional”.