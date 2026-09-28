Un extintor accionado por unos niños llena de polvo la tercera planta del centro comercial Ponte Vella

La activación de un extintor en la tercera planta del centro comercial Ponte Vella, en Ourense, provocó una nube de polvo que sorprendió a las personas que se encontraban en las instalaciones este domingo.

El incidente se produjo cuando el dispositivo liberó su contenido, generando una nube que se extendió por las insalaciones de varios restaurantes y de la propia terraza.

Según las primeras informaciones, varios niños podrían haber sido los responsables de accionar el extintor, aunque por el momento no se ha confirmado su autoría ni han trascendido más detalles sobre las circunstancias del suceso.