De fábrica okupada a selecta urbanización, comienza la demolición de Recauchutados Herco
OKUPAS KASA NEGRA
La antigua fábrica de Recauchutados Herco, en A Rabaza, ha comenzado a ser demolida para construir una urbanización de chalets en este lugar. Los últimos okupas de la conocida como Kasa Negra alcanzaron un acuerdo con la constructora para irse voluntariamente
El sueño de un recinto cultural autogestionado como el que representó la conocida como Kasa Negra ya forma parte de la historia. En la jornada de este miércoles comenzaron las labores de demolición de Recauchutados Herco, la antigua fábrica que durante más de una década permaneció ocupada por distintos colectivos. El espacio fue utilizado tanto como vivienda como espacio para el desarrollo de un proyecto cultural alternativo, en el que se celebraron conciertos, exposiciones y otras actividades artísticas.
En este solar está prevista la construcción de una urbanización de chalets, un proyecto impulsado por su privilegiada ubicación. Para el inicio de las obras, la demolición del edificio era el último trámite pendiente. Finalmente, la empresa promotora y los últimos ocupantes alcanzaron un acuerdo que permitió el abandono voluntario del inmueble.
