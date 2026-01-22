De fábrica okupada a selecta urbanización, comienza la demolición de Recauchutados Herco

El sueño de un recinto cultural autogestionado como el que representó la conocida como Kasa Negra ya forma parte de la historia. En la jornada de este miércoles comenzaron las labores de demolición de Recauchutados Herco, la antigua fábrica que durante más de una década permaneció ocupada por distintos colectivos. El espacio fue utilizado tanto como vivienda como espacio para el desarrollo de un proyecto cultural alternativo, en el que se celebraron conciertos, exposiciones y otras actividades artísticas.

En este solar está prevista la construcción de una urbanización de chalets, un proyecto impulsado por su privilegiada ubicación. Para el inicio de las obras, la demolición del edificio era el último trámite pendiente. Finalmente, la empresa promotora y los últimos ocupantes alcanzaron un acuerdo que permitió el abandono voluntario del inmueble.