¿Sabe usted que es más fácil encontrar vida extraterrestre que ver llegar un bus a su hora en Ourense?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen Cho Dixo, coger un bus en Ourense, un riesgo para tu tiempo y tu salud mental
¿Sabe usted que ha pasado más de un año desde el cambio de líneas y los usuarios siguen sin saber cuándo va a llegar su bus en la city? ¿Que los paneles "informativos" se han convertido en mobiliario urbano sin función? ¿Que nadie es capaz de hacerse una idea de la hora a la que va a pasar el bus? ¿Que lo mismo da que vayas a la misma hora siempre, porque pocas veces repiten horario? ¿Que la gente se desespera?
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