Cudeiro sale a la calle por un servicio de bus digno

Multitudinaria protesta este jueves en la avenida de Santiago, en la que cientos de vecinos de Cudeiro y comerciantes clamaron por un servicio de autobús urbano que responda a las necesidades de la ciudadanía. Los afectados reclaman recuperar el recorrido de la línea por esta calle hasta A Ponte, una reivindicación respaldada por más de medio millar de firmas, según la asociación vecinal de Cudeiro.

La movilización, que cortó el tráfico de la avenida de Santiago por encima de la plaza de la Marina -paralizando incluso a un autobús urbano-, contó con el respaldo de representantes de otros organismos que se unieron a la protesta contra las polémicas líneas de bus. Estuvieron presentes integrantes de la Agrupación Miño y de las asociaciones vecinales de Covadonga y O Pino, zonas donde sus residentes “tampoco están contentos con el servicio que tienen”, como expresó la presidenta de la asociación de vecinos de Cudeiro, Visitación Lobelle.

La protesta se centra en el recorrido de la línea 7, que llega desde Cudeiro hasta la parte norte de la avenida de Santiago, desviándose hacia Santa Teresita, y dejando así fuera el tramo que conecta con la plaza de la Marina, donde se concentran comercios y servicios habituales para los residentes, que reclaman que alguno de los autobuses vuelva a circular por la avenida hasta A Ponte -como hacía antes de las modificaciones del año pasado- y permita también una conexión más directa con el Hospital.

La movilización se suma a meses de reclamaciones al Concello para que modifique el itinerario, después de que los afectados asegurasen haber recibido compromisos de cambio que no llegaron a materializarse. Mientras que el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, mantiene que los afectados rechazaron una propuesta de formar parte de la línea 2 “por no querer pasar por Covadonga”, y también declinaron otra opción de un autobús “exclusivo” por la avenida de Santiago hasta el centro.