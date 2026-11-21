¿Sabe usted que la falta de aparcamiento en Ourense está llegando demasiado lejos?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen Cho Dixo, en O Polvorín aparcan como pueden
¿Sabe usted que seica ya han llegado los nuevos aparcamientos disuasorios de la city? ¿Que ante la falta plazas para dejar el coche, los ourensanos se las apañan como pueden y no como quieren, pero no siempre sale bien? ¿Que a este conductor se le debió olvidar poner el freno de mano y se llevó una sorpresa al volver por su vehículo en O Polvorín? ¿Que lo de la falta de zonas para aparcar en la ciudad es de juzgado de guardia?
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