¿Sabe usted que seica ya han llegado los nuevos aparcamientos disuasorios de la city? ¿Que ante la falta plazas para dejar el coche, los ourensanos se las apañan como pueden y no como quieren, pero no siempre sale bien? ¿Que a este conductor se le debió olvidar poner el freno de mano y se llevó una sorpresa al volver por su vehículo en O Polvorín? ¿Que lo de la falta de zonas para aparcar en la ciudad es de juzgado de guardia?