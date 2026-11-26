¿Sabe usted que alguien en la avenida de Portugal se ha olvidado la cinta métrica? ¿Que las prisas no son buenas consejeras, y a veces hay que medir dos veces antes de atornillar? ¿Que algunos vecinos van a ahorrar en bombillas? ¿Que a alguna farola de la calle solo le falta entrar en los salones de los habitantes? ¿Que basta con sacar la mano para tocar el alumbrado público?