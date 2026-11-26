¿Sabe usted que las farolas de la avenida de Portugal están al alcance de la mano?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen Cho Dixo, los vecinos de la avenida de Portugal ahorran en electricidad
¿Sabe usted que alguien en la avenida de Portugal se ha olvidado la cinta métrica? ¿Que las prisas no son buenas consejeras, y a veces hay que medir dos veces antes de atornillar? ¿Que algunos vecinos van a ahorrar en bombillas? ¿Que a alguna farola de la calle solo le falta entrar en los salones de los habitantes? ¿Que basta con sacar la mano para tocar el alumbrado público?
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