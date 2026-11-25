¿Sabe usted que en la avenida de Portugal de la city después de tanto esperar entre ruidos, vallas y conos, la gran obra de ingeniería que se les ha ocurrido para rematar la faena ha sido plantar una señal de paso de cebra justo delante de un semáforo? ¿Que, visto lo visto, tras meses de paciencia infinita, igual es mejor dejar de pedir que terminen rápido… no vaya a ser que en el próximo cruce nos planten un banco en medio del carril?