La fe protestante crece en Ourense apoyada en la inmigración

El cristianismo protestante está experimentando un buen momento en la ciudad, impulsado por las distintas olas migratorias, especialmente entre la comunidad latinoamericana. El Observatorio de la Religión atribuye a Ourense la presencia de hasta cuatro ramas de esta fe: los adventistas, los mormones, un salón de los Testigos de Jehova y hasta 22 lugares de culto de las distintas Iglesias Evangélicas, la mayoría en la ciudad. Además, “hay grupitos pequeños, que no están ni registrados, y alquilan cafeterías para poder reunirse”, indica Enoc De Lorenzo, pastor de la Iglesia Evangélica Cristo la Respuesta, quien cree que “ha tenido mucho que ver la gente que ha venido de fuera, los inmigrantes. Yo soy hijo de misioneros argentinos”.

Ó redor de un de cada cinco latinoamericanos que eu vexo son evanxélicos"

El número exacto de creyentes evangélicos es difícil de calcular. Xesus Manuel Suárez, secretario general de la Alianza Evangélica Española, calcula que “ó redor de un de cada cinco latinoamericanos que eu vexo son evanxélicos”. Tomando este dato como referencia, serían una comunidad que superaría los 5.300 fieles, de acuerdo a los datos más recientes de población extranjera publicados por el Instituto Nacional de Estadística.

“A integración non é por por un sacramento, por un ritual”, sigue explicando Súarez, quien también incide en el papel que han tenido esas iglesias en la acogida de los nuevos vecinos, puesto que “non sempre hai facilidades para a integración real dos inmigrantes na sociedade galega. Pero, no entorno evanxélico, iso facilítase moito”. Enoc De Lorenzo va un poco más allá, e incluso añade que “hay familias que me han contactado desde ya desde sus países, desde Cuba y otros lugares que quieren venir a Ourense y están buscando iglesias”.

La comunidad evangélica suele pedir a esos nuevos fieles una carta de recomendación de sus comunidades de origen y una profesión de fe en algunos casos. Después, “nalgunhas igrexas, incluso están ocupando cargos xa de dirección, de responsabilidade dentro da comunidade”, apunta Xesus Manuel Suárez.

Con quienes estamos más unidos, hemos creado un Consejo de Iglesias Evangélicas aquí, en Ourense, para celebrar actos y eventos de oración"

El crecimiento de esos cultos les ha llevado a entrar en contacto, y empezar a realizar acciones conjuntas de proselitismo. “Nosotros nos relacionamos con unas 13 iglesias”, calcula Enoc De Lorenzo. “Con quienes estamos más unidos, hemos creado un Consejo de Iglesias Evangélicas aquí, en Ourense, para celebrar actos y eventos de oración".

Un oasis para el culto budista

Ourense representa una anomalía en Galicia cuando se aborda la situación de la fe budista; puesto que la provincia acoge en San Amaro el único templo dedicado a esa creencia religiosa en la comunidad autónoma.

Hay dos corrientes budistas con presencia en Ourense: un grupo que sigue la corriente del Soto Zen, originaria de Japón, y que cuentan con un lugar de reuniones en la travesía Portocarreiro, y la más tradicional, la comunidad de San Amaro, que sigue los principios de la línea tibetana.

En este segundo caso, la difusión de la fe se hace a través de cursos de iniciación, donde los asistentes participan en una convivencia de seis o siete días, donde se les presentan las enseñanzas de Buda, a los que suelen acudir participantes de toda Galicia.

La agrupación de Portocarreiro se centra más en la práctica de la meditación, llevando una espiritualidad más individual. En el centro se celebran reuniones hasta tres veces por semana, donde se practica una meditación guiada de entre 30 y 40 minutos.