Federico Martinón Torres, jefe ourensano de Pedriatría del CHUS: "Galicia tiene el mejor calendario de vacunación del mundo"

Federico Martinón Torres (Ourense, 1971) lleva años situado en la primera línea internacional de la investigación sobre vacunas y enfermedades infecciosas. Miembro de una histórica saga de pediatras ourensanos y jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago, recibirá este viernes el Premio Nóvoa Santos otorgado por la Asociación de Médicos Gallegos (Asomega).

Pregunta. ¿Qué supone para usted recibir este galardón?

Respuesta. Es un reconocimiento que me hace especial ilusión porque me incorpora a un palmarés en el que figuran muchos de mis maestros, mentores y referentes. Además, tiene un valor añadido al proceder de los propios compañeros de profesión. Ver mi nombre junto al de personas a las que he admirado durante toda mi carrera es un orgullo y una enorme responsabilidad.

P. Buena parte de su carrera ha estado ligada al meningococo.

R. Sí. Yo observaba que pacientes con meningitis y sepsis seguían falleciendo a pesar de disponer de los mejores tratamientos. Eso nos llevó a investigar por qué unas personas desarrollaban formas muy graves de la enfermedad y otras no. Descubrimos que había razones genéticas que explicaban esas diferencias y, paralelamente, desarrollamos una unidad de ensayos clínicos que ha participado en más de 150 estudios y contribuido al desarrollo de más de 30 vacunas que hoy se utilizan en todo el mundo. Gracias a ese trabajo y a una apuesta decidida por parte de la administración, Galicia cuenta hoy con el calendario vacunal más completo del mundo y avanza con firmeza hacia la eliminación de la meningitis.

P. ¿Por qué tenemos el mejor calendario de vacunación?

R. Hemos sido pioneros en la incorporación de diferentes vacunas frente al neumococo y el meningococo y contamos con unas coberturas vacunales muy elevadas. Además, Galicia no sigue tendencias en vacunas, las crea. Muchos países observan las estrategias que aplicamos aquí.

P. Galicia también ha sido pionera respecto al virus respiratorio sincitial.

R. Fue el primer lugar del mundo en implantar de forma gratuita esta inmunización en lactantes. Tras tres inviernos de aplicación, estimamos que ha evitado alrededor de 2.000 ingresos hospitalarios de bebés gallegos. Además, los datos obtenidos en Galicia han servido de referencia para otros países demostrnado cómo la investigación puede traducirse en beneficios directos para la población.

P. ¿Le preocupan los discursos antivacunas?

R. El principal enemigo de las vacunas es su propio éxito. Cuando dejamos de ver los efectos de las enfermedades contra las que nos protegen, también dejamos de percibir su riesgo. Por ejemplo, si hoy no vivimos el covid como durante la pandemia es, en gran medida, gracias a ellas. Han demostrado ser seguras y eficaces y siguen siendo una de las herramientas más importantes de las que dispone la salud pública.

P. ¿Hacia dónde camina la investigación en pediatría?

R. Uno de los grandes retos es avanzar hacia una medicina más personalizada. Igual que ya ocurre en algunos ámbitos de la oncología, en el futuro podremos adaptar tratamientos y estrategias preventivas a la vulnerabilidad genética de cada persona. Por ejemplo, eso hará que no todos nos tengamos que vacunas de todas las enfermedades.