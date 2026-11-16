Fernando Veiga López, investigador de AeroLab: “No podemos quedarnos en tirar agua y rezar a los nuevos incendios”

Las frases “Los modelos de simulación actuales son de los años 70”

“Los incendios tienen un componente social muy importante”

“Desbrozarlo todo a lo bestia es inviable”

“Los incendios actuales son tan duros que generan su propio clima”

En el grupo de investigación multidisciplinar Aerolab, iniciativa del Campus de Ourense basada en la tecnología aeroespacial, Fernando Veiga López ejerce como líder en una de las líneas de investigación más interesantes para la preservación del medio rural. El control de incendios mediante tecnologías aeroespaciales y modelos actualizados basados en los nuevos datos proporcionados por drones y satélites.

Pregunta. ¿Qué proyectos está desarrollando actualmente su grupo dentro de Aerolab?

Respuesta. La iniciativa de Aerolab es trabajar en sistemas de transporte y en la aplicación de vehículos aéreos a diferentes campos. Mi subgrupo se centra principalmente en analizar los incendios y ver cómo pueden aplicarse las diferentes técnicas que tienen que ver con la ingeniería aeroespacial. Por ejemplo, los datos de satélites o de drones nos ayudan a mejorar los modelos de incendios forestales actuales y a crear nuevos modelos de riesgo de incendio que predigan y extingan fuegos de forma más eficiente. Mi equipo lo conforman Francisco Cruz Pérez, quien se encarga de programar día a día nuestros modelos, y Raquel Ortega Hita, quien se dedica a investigar más la parte de mapeado geofísico y los sistema de información geográfica (SIG). Mi trabajo es combinar el trabajo geofísico de Raquel con los modelos programados por Francisco.

P. ¿Cómo son los modelos de incendios actuales?

R. Los modelos de simulación que están implementados son muy antiguos. Te estoy hablando de los años 70. Es cierto que es un modelo muy práctico, pero se asienta sobre una serie de hipótesis de cómo funcionan los incendios que a día de hoy no son correctas. Este último año hemos revisado estos modelos, metiendo muchos más ingredientes físicos gracias a los datos aeroespaciales y químicos, analizando la composición del combustible forestal, que es lo que el incendio quema para alimentarse.

“Las tecnologías aeroespaciales nos ofrecen más y mejores datos físicos con los que crear modelos más precisos”

P. ¿Por qué no usaban estos datos los modelos antiguos?

R. Por dos motivos. Primero, porque ahora podemos obtener datos de mayor calidad gracias, en gran medida, a estas tecnologías aeroespaciales. Pero también era porque querían hacer un modelo rápido y operativo por lo que sacrificaron un poco de precisión. Es un tira y afloja entre rapidez y calidad.

P. Estos son los modelos de incendios, pero también trabaja con modelos de propagación. ¿Qué diferencia hay?

R. Los modelos de propagación analizan cómo se va a expandir un incendio activo. También soy muy antiguos. Los datos sobre los que trabajan se basan en experimentos realizados en Estados Unidos hace 50 años. Estos experimentos consistieron en quemar grandes planicies que presentaban diferentes tipos de vegetación. Creaban un incendio artificial y controlado para poder extraer información. Cuando trabajamos con estos modelos de propagación es como si les faltara “algo”, y eso es porque los incendios han cambiado. Por ponerte un ejemplo, el modelo actual no contempla que el incendio pueda saltar un río, cosa que sí pasa.

P. ¿Cómo son los incendios actuales?

R. Los llamamos de sexta generación. Son tan energéticos que crean su propio microclima. Las técnicas de extinción tradicionales ya no funcionan contra ellos. No podemos quedarnos en tirarles agua y a rezar. Estos incendios han empezado a aparecer con más frecuencia por el cambio climático y por el abandono rural. Nosotros siempre destacamos la importancia de este abandono rural en la virulencia de los fuegos. El clima no se puede cambiar, pero el combustible de un incendio, es decir, la masa forestal sí que la podemos controlar.

P. ¿Qué podemos hacer para controlar esta masa forestal?

R. Desbrozarlo todo a lo bestia es completamente inviable. La solución pasa por generar actividades económicas que mantenga el combustible en niveles bajos. Tenemos que hacer entender a la población que los incendios también tienen un componente sociocultural. En la lucha contra el fuego la promoción de la agricultura, de la ganadería y de políticas que busquen frenan el éxodo rural son aliados fantásticos.

P. ¿Cuál es el futuro de su proyecto?

R. Queremos conseguir juntar todos estos datos de calidad y agruparlos en un único modelo automatizado. Esto nos permitirá superponer los datos sobre un mapa físico y predecir los incendios. El modelo en el que estamos trabajando es tan potente que puede diferenciar el riego de incendio centímetro a centímetro. Tanta precisión es matar moscas a cañonazos, pero el programa y las fórmulas lo permiten. Si conseguimos nuestro objetivo, el modelo estará listo para ser lanzado al público a finales de año. Nuestro plan es que cualquier usuario pueda entrar en un mapa que le indique cuál es el riesgo de incendio de su entorno. Actualmente, ya existen propuestas similares que permiten saber el riesgo de incendio por concellos. Mi equipo y yo queremos conseguir una precisión de como mínimo 10 metros