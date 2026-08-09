¿Sabe usted que Ferrol, con menos población, tiene casi más fiestas que Ourense?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, algo falla en la ecuación de fiestas de Ourense
¿Sabe usted que Ferrol ha dado a conocer su programación de fiestas para este verano y tiene 10 días con diez conciertos? ¿Que actuarán Siloé, Fangoria o Vanesa Martín entre otros? ¿Que la población de Ferrol no llega a las 70.000 personas y la de la ciudad de Ourense sobrepasa las 100.000? ¿Que el Concello de Ourense tiene un presupuesto de 127 millones y Ferrol de 97? ¿Qué es lo que falla en esta ecuación?
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