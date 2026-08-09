¿Sabe usted que Ferrol, con menos población, tiene casi más fiestas que Ourense?

¿Sabe usted que Ferrol ha dado a conocer su programación de fiestas para este verano y tiene 10 días con diez conciertos? ¿Que actuarán Siloé, Fangoria o Vanesa Martín entre otros? ¿Que la población de Ferrol no llega a las 70.000 personas y la de la ciudad de Ourense sobrepasa las 100.000? ¿Que el Concello de Ourense tiene un presupuesto de 127 millones y Ferrol de 97? ¿Qué es lo que falla en esta ecuación?