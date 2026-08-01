Ourense se prepara para un agosto de calor extremo, fiestas patronales y un eclipse solar histórico

Ourense entra en un mes de agosto que trae inevitables recuerdos: en 2025, la memoria colectiva quedó marcada por la ola de incendios forestales que asoló la provincia, dejando más de 100.000 hectáreas calcinadas.

Para este 2026, la previsión meteorológica apunta a un escenario igual de caluroso que el año anterior y que dará continuidad a un mes de julio dominado por intensas olas de calor. Ante este panorama, la prevención contra incendios vuelve a ser prioritaria, ya que las altas temperaturas sostenidas mantendrán en riesgo máximo a la provincia.

Todo ello en un mes en el que Ourense no descansa: se suceden citas masivas como A Ramallosa en Celanova, San Roque, la Festa do Pulpo del Carballiño, la Festa do Pemento de Arnoia, la Festa Mexicana de Avión o la Festa da Istoria en Ribadavia. A este panorama festivo se sumará un hito especial: el eclipse solar del 12 de agosto, que situará a varios puntos de la provincia en una posición privilegiada para su observación.

Incendio originado en Oímbra en agosto de 2025, uno de los más voraces de la historia de España. | Juan Luís.

Primer tercio de mes: arranque bajo una nueva ola de calor

El mes comienza en plena cuarta ola de calor del verano, heredada de los últimos días de julio. De hecho, este 1 de agosto se perfila como una de las jornadas más calurosas del mes.

Durante los primeros diez días, los termómetros superarán holgadamente los 35 °C de máxima, sin bajar de los 32 °C en los momentos de alivio, mientras que las mínimas no descenderán de los 15 °C.

El escenario dejará mañanas agradables que darán paso a mediodías sofocantes bajo cielos despejados. Una situación que obligará a extremar las precauciones durante las primeras grandes celebraciones del mes, como el Pemento de Arnoia o el arranque de la Festa do Pulpo.

Segundo tercio de mes: el eclipse solar y una leve tregua térmica

El evento central de la quincena llegará el miércoles 12 de agosto, fecha en la que un eclipse solar total cruzará la península ibérica, con la provincia de Ourense ubicada en la franja de visibilidad máxima.

En el plano meteorológico, esta segunda década del mes traerá un descenso moderado de las temperaturas. Las máximas rondarán los 32 °C sin llegar a superarlos, lo que supondrá un pequeño respiro respecto al sofocante arranque de mes.

Las mínimas se mantendrán en valores habituales para la época, en torno a los 15 °C, ofreciendo noches más llevaderas durante el festivo nacional del 15 de agosto.

Último tercio de agosto: máximas por debajo de los 30 °C y vuelve el fútbol

Para encarar la recta final de agosto, los modelos meteorológicos prevén que el mercurio continúe su tendencia a la baja. Durante algunos días, las máximas podrían situarse por debajo de los 30 °C, consolidando una tregua térmica que se extenderá hasta los últimos días del mes.

En lo deportivo, el cierre del mes coincidirá con el arranque de la Primera Federación, donde la UD Ourense iniciará la competición oficial recibiendo en casa a la Ponferradina.

Con mínimas estables por encima de los 15 °C, la provincia despedirá así el mes más tórrido del año, dando paso a los últimos compases del verano antes del retorno a la rutina lectiva y laboral.