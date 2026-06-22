Las Festas de Ourense llegan a su fin tras una accidentada edición

Los fuegos artificiales pusieron anoche el punto final a las Festas de Ourense, cerrando cinco días de programación en una edición que deja muchos eventos en las calles, pero también varias cuestiones abiertas sobre su organización. El espectáculo pirotécnico reunió a cientos de personas en el entorno de la Ponte do Milenio y sirvió como broche a unas celebraciones marcadas por las modificaciones de última hora y las restricciones al tráfico en distintos puntos de la ciudad, además de una afluencia bastante más baja de lo esperado por parte de los vecinos.

Cancelación

Durante la semana festiva, el Concello anunció la cancelación del concierto de Miguel Ríos, uno de los principales reclamos del cartel. La ausencia del artista, provocada debido a un problema de salud, obligó a reorganizar la programación apenas unos días antes de su actuación. Finalmente fue Café Quijano quien asumió su espacio.

A ello se sumaron los cortes de tráfico aplicados para el desarrollo de conciertos, actividades y espectáculos. Las restricciones afectaron a varias vías de la ciudad y provocaron molestias entre conductores y residentes, especialmente en las zonas próximas a los principales escenarios festivos. El dispositivo volvió a repetirse durante la jornada de clausura con motivo de los fuegos artificiales.