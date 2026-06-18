Café Quijano sustituye a Miguel Ríos este viernes en las fiestas de Ourense

Las fiestas de Ourense contarán finalmente con la actuación de Café Quijano este viernes a las 22:30 horas, en el exterior del Pabellón y con entrada gratuita, tras la cancelación de última hora del concierto de Miguel Ríos, que no podrá actuar por prescripción médica.

El veterano rockero sufrió un accidente doméstico que le provocó un leve traumatismo craneal, según informó su equipo, lo que obliga a su reposo durante unos días y le impide participar en la cita prevista en la ciudad.

La organización ha reaccionado con rapidez y ha cerrado una contratación express para mantener el plato fuerte musical de las fiestas. El grupo leonés Café Quijano se incorpora así al programa en tiempo récord, en una operación logística contrarreloj que ha implicado el desplazamiento de músicos y técnicos desde distintos puntos del país.

El concierto se mantiene en el mismo escenario y horario, y la organización destaca el esfuerzo realizado para evitar la pérdida del gran evento musical de la noche. Mientras tanto, queda pendiente si la actuación de Miguel Ríos podrá reprogramarse en el futuro.