Festival de atascos por la ausencia de planificación en las Fiestas de Ourense

La decisión de la administración Jácome de trasladar, un año más, el epicentro de las fiestas de Ourense se ha traducido en la saturación de las calles al privar a la ciudad de su principal salida y entrada: la avenida Pardo de Cela. A eso hay que añadir el cierre de la Plaza Concepción Arenal, enlace entre dos de las principales calles que organizan el tráfico rodado ourensano, pues en ella acaba la avenida de la Habana, y enlaza con la calle Progreso, arterias principales del tráfico rodado.

El tercer ingrediente de este cóctel es la ausencia de un plan de circulación durante las celebraciones, lo cual ha provocado que, dos veces por día, los ourensanos se vean atrapados en atascos dentro de las rutas alternativas para moverse por la ciudad, puesto que calles como la avenida de Portugal, que podrían convertirse en un alternativa, se encuentran también cerradas al encontrarse en obras.

A primera hora de la mañana, tanto la calle Ervedelo como la N-120 están registrando fuertes atascos debido a los conductores que se desplazan sentido Vigo. La acumulación de coches ha llegado a ocupar todo el puente que conecta el centro de la ciudad con el barrio de O Couto. También las colas han sido largas en las dos rotondas que permiten el acceso a la autovía A-52.

Ya por la tarde, tras el cierre de Concepción Arenal para las celebraciones, el atasco se desvía hacia la avenida de la Habana, afectando también a las calles Curros Enríquez y Sáenz Díez.