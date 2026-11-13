El festival de Montealegre arranca el magosto sin un escenario en Ourense

El festival Magostos arrancó este jueves en Montealegre después de varios días de incertidumbre sobre su celebración, aunque con cambios importantes respecto a lo previsto. La organización anunció que no podría utilizar La Granja, un escenario situado en una antigua nave ganadera acondicionada para el evento. Según los promotores, la decisión responde a un “requerimiento de documentación adicional por parte de Bomberos, recibido a última hora”. Toda la actividad quedó así concentrada en la cúpula.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, los organizadores aseguraron que el festival “sigue adelante con total normalidad” y que se mantiene la programación. Sin embargo, confirmaron la cancelación del Dub Corner, un espacio dedicado al reggae. El evento había sido anunciado con dos escenarios y este tercer espacio musical para reunir a más de 120 artistas durante cuatro jornadas.

La lluvia marca el arranque en Montealegre. | Martiño Pinal

El estreno estuvo marcado también por la lluvia y el barro. Los caminos de acceso presentaban charcos y zonas de tierra removida, mientras parte del público avanzaba con impermeables. Horas después de la apertura de puertas, apenas se contaban unas decenas de asistentes y los trabajos de montaje del escenario todavía seguían en marcha dentro de la cúpula. Había rampas y piezas metálicas junto al escenario y personal ajustando lonas y otros elementos de la instalación. El recinto había anunciado inicialmente un aforo máximo de 3.000 personas.

Este accidentado comienzo llega tras una semana de polémica por las condiciones de seguridad y los permisos municipales. El pasado viernes, el concejal de Urbanismo, Francisco Lorenzo, confirmó que el evento todavía carecía de las autorizaciones necesarias y expresó dudas sobre la posibilidad de completar los trámites a tiempo. Además, agentes de la Policía Local acudieron hasta la finca para ordenar la paralización del montaje de la cúpula, que finalmente terminó acogiendo el festival.

Los caminos de acceso presentaban charcos y zonas de tierra removida. | Martiño Pinal

Pese a las dificultades, los promotores mantuvieron su intención de celebrar Magostos. Fernando Cardona, uno de sus responsables, explicó el martes que habían mantenido una reunión con el Concello para concretar modificaciones relacionadas con la evacuación y las indicaciones de los bomberos. “Faltaban algunos detalles que no se consideraron en un principio”, reconoció, aunque defendió que podrían subsanarse.

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La organización también aseguró haber reforzado la seguridad y ampliado la cobertura de ambulancias. El evento no dispondría de aparcamiento ni de un Punto Violeta físico, aunque sí de personal de referencia para su función. Magostos consiguió así abrir sus puertas, entre cambios de última hora y de una manera más enfangada de lo previsto