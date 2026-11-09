El macrofestival de Montealegre sigue adelante pese a la polémica

Magostos, el macrofestival previsto esta semana junto al jardín botánico de Montealegre, sigue adelante pese a la incertidumbre sobre su autorización municipal. La gran cúpula que albergará uno de los escenarios ya está completamente instalada, después de que la Policía Local ordenase paralizar su montaje la semana pasada. Ayer, los promotores reafirmaron a través de sus redes sociales su intención de celebrar el encuentro, que contará con más de 120 artistas y contempla un aforo máximo de 3.000 personas.

La situación administrativa del evento es la principal incógnita. El concejal de Urbanismo, Francisco Lorenzo, confirmó el viernes que el festival todavía carecía de los permisos necesarios y expresó sus dudas sobre la posibilidad de completar los trámites antes de su inicio. Dos días antes, agentes de la Policía Local y de la Nacional acudieron a la finca, donde se ordenó detener la instalación de la carpa. Sin embargo, ayer la estructura ya estaba levantada.

A las dudas se suman otras cuestiones relacionadas con la logística y la seguridad. La propia organización ha comunicado a través de sus redes sociales que el festival no dispondrá de aparcamiento, pese a la importante afluencia de público prevista. Esta circunstancia plantea interrogantes sobre los desplazamientos de los asistentes y la circulación en el entorno de Montealegre. Los promotores también han anunciado que no contarán con un Punto Violeta físico, aunque aseguran que habrá personal de referencia para actuar ante posibles situaciones de acoso o violencia sexual.

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Además, el evento coincide con el conflicto laboral que mantiene la Policía Local con el Concello. Los refuerzos nocturnos habituales de los viernes y sábados, que se desarrollaban entre las 22,30 y las 6,30 horas, han dejado de cubrirse y tampoco están previstos para el próximo fin de semana. Esta situación añade incertidumbre sobre los efectivos disponibles durante el festival, al margen del servicio ordinario.

Precisamente, el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME) solicitó la semana pasada una inspección urgente del recinto y advirtió de posibles dificultades de acceso y evacuación, además de riesgos relacionados con los incendios forestales y la salubridad.

Frente a estas circunstancias, la promotora Eventos Galiza, defiende la transformación de Magostos, que ha pasado de celebrarse como una rave informal a plantearse como un festival organizado. Su promotor, Óscar González, explica que la asociación ha alquilado durante cinco años las tres hectáreas de la antigua granja de Montealegre, donde ha realizado trabajos de limpieza, acondicionamiento y mejora de los accesos.

Los organizadores aseguran haber reforzado las medidas de seguridad para adaptarse a las dimensiones del encuentro. Según González, disponen de un plan de seguridad de 78 páginas, han contratado los servicios necesarios y cuentan con una revisión arquitectónica que avala el uso de la antigua nave. La promotora reivindica así los meses de trabajo dedicados a preparar el recinto y profesionalizar una cita que hasta ahora se desarrollaba de manera informal.