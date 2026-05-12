¿Sabe usted que un festival de Ribadavia puede tener premio?

¿Sabe usted que el Arteficial de Ribadavia está entre los finalistas a Mejor Festival en los Premios Martín Códax de la música? ¿Que es un reconocimiento a una apuesta por la cultura en el rural ¿Que la nominación avala la calidad de un evento que hace unas semanas inició una campaña de crowdfunding para evitar desaparecer? ¿Que la votación del público cuenta y se puede realizar hasta el 24 de mayo?

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