Arteficial de Ribadavia busca apoyo para asegurar su futuro

El Festival Arteficial de Ribadavia ha lanzado una campaña de micromecenazgo en la plataforma Goteo con el objetivo de garantizar la continuidad de un proyecto que, durante dos décadas, se ha consolidado como referente de cultura autogestionada, inclusiva y sostenible en el rural.

La campaña pretende asegurar la supervivencia de un modelo cultural alternativo que apuesta por formatos pequeños, alejados de los circuitos comerciales y vinculados al territorio. La secretaria de la asociación, Malena Correa, señala que “entre os problemas que xurden está a competencia de festivais mais grandes e a suba dos prezos”.

El objetivo es alcanzar un mínimo de 3.000 euros en 40 días bajo el modelo “todo ou nada”, necesario para cubrir parte de gastos básicos como infraestructuras, seguros y contratación de bandas.

La campaña ha recaudado ya 1.770 euros en ocho días. Correa explica que “podense facer aportacións de distinta cuantía” y que se establecen recompensas según la aportación, con incentivos como camisetas, acceso a las termas o encuentros con la organización. Además, añade que “se chegamos a esa cantidade abrimos un segundo tramo para chegar aos 16.000 euros; senón devolvese o diñeiro aos que aportaron”.

El Festival Arteficial destaca por su carácter interdisciplinar y por ir más allá de un evento puntual, desarrollando durante todo el año actividades que dinamizan la comarca del Ribeiro. Su programación combina música emergente y de proximidad con propuestas estatales e internacionales, manteniendo un firme compromiso con la igualdad, la sostenibilidad y la solidaridad.