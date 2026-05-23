¿Sabe usted que la festividad de Santa Rita ya no se celebra en el Concello de Ourense?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, el Concello de Ourense celebra Santa Rita con doble sesión plenaria
¿Sabe usted que la festividad de Santa Rita ya no se celebra en el Concello de Ourense sino que incluso se trabaja en doble sesión plenaria? ¿Que desde que llegó el (supuesto) regidor se acabaron las celebraciones para estos “enchufados”? ¿Que la capacidad de unir sensibilidades y liderar a sus trabajadores se tiene que estudiar en las escuelas de Administración pública?
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