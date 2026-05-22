Galería | La Diputación de Ourense celebra a Santa Rita y homenajea a sus empleados que se jubilan

Los empleados de la Diputación de Ourense que se jubilan junto al presidente provincial Luis Menor.

En el balneario de Laias y en la festividad de Santa Rita de Casia la Diputación de Ourense celebró a su patrona y los 504 años de servicio al ciudadano de los 14 empleados que se jubilan este año. El acto estuvo presidido por Luis Menor, presidente provincial

La Diputación de Ourense celebró este viernes la festividad de Santa Rita de Casia, patrona de los empleados y empleadas públicas de la Administración Local. En la jornada se rindió homenaje a 14 trabajadores que se jubilan este año. El presidente provincial, Luis Menor, agradeció su dedicación destacando que entre todos ellos suman “504 años de servicio colectivo a los ourensanos”.

El acto se llevó a cabo en el balneario de Laias donde también pudieron disfrutar de una gran jornada acompañdo de sus compañeros. El evento contó con la actuación de la Coral Camerata.