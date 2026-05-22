Los empleados de la Diputación de Ourense que se jubilan junto al presidente provincial Luis Menor.
Los empleados de la Diputación de Ourense que se jubilan junto al presidente provincial Luis Menor. | Miguel Ángel

Galería | La Diputación de Ourense celebra a Santa Rita y homenajea a sus empleados que se jubilan

504 AÑOS DE SERVICIO

En el balneario de Laias y en la festividad de Santa Rita de Casia la Diputación de Ourense celebró a su patrona y los 504 años de servicio al ciudadano de los 14 empleados que se jubilan este año. El acto estuvo presidido por Luis Menor, presidente provincial

La Diputación de Ourense celebró este viernes la festividad de Santa Rita de Casia, patrona de los empleados y empleadas públicas de la Administración Local. En la jornada se rindió homenaje a 14 trabajadores que se jubilan este año. El presidente provincial, Luis Menor, agradeció su dedicación destacando que entre todos ellos suman “504 años de servicio colectivo a los ourensanos”.

El acto se llevó a cabo en el balneario de Laias donde también pudieron disfrutar de una gran jornada acompañdo de sus compañeros. El evento contó con la actuación de la Coral Camerata.

Galería | La Diputación de Ourense celebra a Santa Rita y homenajea a sus empleados que se jubilan
1/10 Galería | La Diputación de Ourense celebra a Santa Rita y homenajea a sus empleados que se jubilan | Miguel Ángel
Galería | La Diputación de Ourense celebra a Santa Rita y homenajea a sus empleados que se jubilan
2/10 Miguel, Secundino y José durante la comida de confraternización de Santa Rita de la Diputación de Ourense. | Miguel Ángel
Galería | La Diputación de Ourense celebra a Santa Rita y homenajea a sus empleados que se jubilan
3/10 Cristina, Adriana y Elena presente en el evento de la Diputación de Ourense para celebrar a Santa Rita en Laias. | Miguel Ángel
Galería | La Diputación de Ourense celebra a Santa Rita y homenajea a sus empleados que se jubilan
4/10 José Manuel y Constantino durante el acto de Santa Rita en Laias. | Miguel Ángel
Galería | La Diputación de Ourense celebra a Santa Rita y homenajea a sus empleados que se jubilan
5/10 Juan y Jorge en Laias para el homenaje a los empleados públicos de la Diputación de Ourense que se jubilan. | Miguel Ángel
Galería | La Diputación de Ourense celebra a Santa Rita y homenajea a sus empleados que se jubilan
6/10 Los empleados de la Diputación de Ourense que se jubilan este año junto a su presidente. | Miguel Ángel
Galería | La Diputación de Ourense celebra a Santa Rita y homenajea a sus empleados que se jubilan
7/10 La Coral Camerata presente en el evento. | Miguel Ángel
Galería | La Diputación de Ourense celebra a Santa Rita y homenajea a sus empleados que se jubilan
8/10 Tras el acto tocó disfrutar de una sesión de aperitivo. | Miguel Ángel
Galería | La Diputación de Ourense celebra a Santa Rita y homenajea a sus empleados que se jubilan
9/10 Uno de los reconocimientos entregados a los empleados que se jubilan por parte de la Diputación de Ourense. | Miguel Ángel
Galería | La Diputación de Ourense celebra a Santa Rita y homenajea a sus empleados que se jubilan
10/10 Los trofeos para los subcampeones del torneo de tute de Santa Rita. | Miguel Ángel

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats