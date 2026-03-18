La fiebre por la ropa vintage regresa a Ourense con la tienda pop-up "Jaleo Village"

La moda vintage sigue ganando terreno entre los jóvenes, y Ourense se prepara para vivir un fin de semana marcado por esta tendencia en auge. El pasado noviembre, La Región ya se hacía eco de este evento que levanta gran interés debido a que la venta de las prendas de segunda mano no deja de crecer, impulsada por la búsqueda de estilo propio, sostenibilidad y precios accesibles. En este contexto, del 20 al 22 de marzo se celebra en el Hotel Novo Cándido un evento dedicado íntegramente a la venta de ropa vintage, con una propuesta clara: todas las prendas a un precio único de 10 euros.

Las colas que se llegaron a formar con "Jaleo Village" la última vez que vinieron a Ourense. | Miguel Ángel

"La media de edad de los asistentes ronda los 25 años", contaba uno de los gestores del evento en su última visita a la capital, quien admite que "acude desde gente muy joven a personas mayores". Durante tres días, los asistentes podrán encontrar miles de piezas de estilo retro y streetwear, con tallas variadas y reposición constante para garantizar nuevas oportunidades de compra en cada visita. La organización espera atraer tanto a amantes de la moda como a curiosos en busca de planes diferentes en la ciudad.

El evento, de entrada gratuita, está abierto en horario ininterrumpido de 10,00 a 21,00 horas. Asimismo, se ofrecen entradas VIP para quienes deseen evitar colas, una opción cada vez más habitual en este tipo de encuentros que combinan ocio, consumo y experiencia social.

Ourensanos revisando las prendas de la tienda pop-up "Jaleo Village" en noviembre. | Miguel Ángel

La segunda mano se consolida en la moda española

La iniciativa se enmarca en una tendencia cada vez más visible: la revalorización de lo vintage entre las nuevas generaciones, que ven en estas prendas una alternativa económica, sostenible y con identidad frente a la moda rápida.

Según el estudio “El mercado de la ropa de segunda mano: ¿Auge por sostenibilidad o precio?” elaborado por EAE Business School, tres de cada cinco españoles (alrededor del 60 %) han comprado alguna vez ropa usada. El gasto medio anual en este tipo de prendas alcanza los 87 euros, frente a los 279 € que se destinan a ropa nueva.

El informe destaca que los principales motivos para optar por la segunda mano son la relación calidad-precio (64 %), el estado de las prendas (61 %) y la calidad de los productos (53 %).