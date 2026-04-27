Las fiestas de O Couto 2026 confirman sus actuaciones y fechas

Una edición de las fiestas de O Couto

Las fiestas de O Couto ya van tomando forma para su próxima edición, confirmando tanto las fechas como las actuaciones que animarán cuatro jornadas. Vecinos y visitantes podrán disfrutar de una programación de orquestas, bandas y música tradicional gallega.

Del 14 al 17 de mayo

El arranque tendrá lugar el jueves 14 de mayo, con la actuación de la orquesta Os Satélites, que se subirá al escenario en horario de 20:00 a 23:00 horas.

La fiesta continuará el viernes 15 de mayo con la presencia de la reconocida Orquestra Olympus. Su espectáculo, previsto entre las 23:30 y las 02:30 horas.

El sábado 16 de mayo será el turno de la Charleston Big Band, que actuará desde las 00:10 hasta las 03:40 horas, el día que durará hasta más tarde.

Finalmente, el domingo 17 de mayo, coincidiendo con el Día das Letras Galegas, las fiestas se despedirán con un concierto de Treixadura. La actuación, de 20:00 a 21:30, pondrá el broche final.

Todas ellas tendrán lugar, como habitualmente, en la bajada de la calle Salvador Dalí.