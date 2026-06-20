QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted sabemos de las fiestas solo por el tráfico?
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted estamos en medio de las fiestas de Ourense -según dice el calendario- y por lo que realmente se sabe es porque el tráfico está imposible en la ciudad? ¿Que las expectativas sobre la organización y los eventos programados ya eran bajas pero que la realidad supera lo imaginado? ¿Que no se sabe si será el calor, la crisis o cualquier otra excusa pero los ourensanos han escogido otros destinos?
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