¿Sabe usted sabemos de las fiestas solo por el tráfico?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, la poca asistencia de los ourensanos a los actos celebrados durante la semana de fiestas en la ciudad

Fiestas de Ourense.
Fiestas de Ourense. | La Región

¿Sabe usted estamos en medio de las fiestas de Ourense -según dice el calendario- y por lo que realmente se sabe es porque el tráfico está imposible en la ciudad? ¿Que las expectativas sobre la organización y los eventos programados ya eran bajas pero que la realidad supera lo imaginado? ¿Que no se sabe si será el calor, la crisis o cualquier otra excusa pero los ourensanos han escogido otros destinos?

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