CAFETERÍA MIRAMIÑO
Admiten que asaltaron dos bares de Ourense en la misma noche
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que los nuevos buses urbanos de la city siguen en el candelero? ¿Que en esta ocasión, a los busitos no les dió la gana dejar que los pasajeros se apearan? ¿Que en las líneas 1 y 11 hubo que tirar del mecanismo de emergencia, porque las puertas no se abrían? ¿Que los pasajeros mostraron también su descontento por una distribución del espacio que impide viajar con comodidad?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
CAFETERÍA MIRAMIÑO
Admiten que asaltaron dos bares de Ourense en la misma noche
Lo último