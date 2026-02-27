¿Sabe usted Que los nuevos buses urbanos de la city siguen en el candelero?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, en las líneas 1 y 11 de autobús hubo que tirar del mecanismo de emergencia, porque las puertas no se abrían

A los busitos no les dió la gana dejar que los pasajeros se apearan.
A los busitos no les dió la gana dejar que los pasajeros se apearan. | La Región

¿Sabe usted que los nuevos buses urbanos de la city siguen en el candelero? ¿Que en esta ocasión, a los busitos no les dió la gana dejar que los pasajeros se apearan? ¿Que en las líneas 1 y 11 hubo que tirar del mecanismo de emergencia, porque las puertas no se abrían? ¿Que los pasajeros mostraron también su descontento por una distribución del espacio que impide viajar con comodidad?

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats