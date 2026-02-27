¿Sabe usted que los nuevos buses urbanos de la city siguen en el candelero? ¿Que en esta ocasión, a los busitos no les dió la gana dejar que los pasajeros se apearan? ¿Que en las líneas 1 y 11 hubo que tirar del mecanismo de emergencia, porque las puertas no se abrían? ¿Que los pasajeros mostraron también su descontento por una distribución del espacio que impide viajar con comodidad?