El fiscal pide cinco años de cárcel por un robo tránsfobo

La vista oral estuvo marcada por una circunstancia procesal: la principal perjudicada no pudo testificar debido a que falleció en septiembre de 2022, lo que centró el breve debate jurídico en la declaración de la acusada a las preguntas de su abogada -negó el delito-, las pruebas documentales y el testimonio de la Policía Nacional.

Los altercados se remontan a la tarde del 2 de septiembre de 2022, entre las 19,00 y las 19,30 horas, en la avenida Ribeira Sacra, a la altura del centro comercial Ponte Vella de la ciudad. Tal como sostiene el Ministerio Público, el conflicto se originó cuando la víctima se encontraba en un grupo y una de las chicas le preguntó por qué llevaba otra prenda bajo la camiseta de manga corta. M.A.C.C. contestó que era un sujetador, dado que era transexual.

La Fiscalía sostiene que los integrantes del grupo, con la intención de “hacer de menos” a la denunciante por su orientación sexual, comenzaron a exigirle que les entregara sus pertenencias. Aunque en un primer momento la perjudicada pensó que se trataba de una broma, al percatarse de que iban en serio intentó huir del lugar, pero otro joven se lo impidió agarrándole el brazo derecho. Fue en ese instante, según la acusación, cuando el procesado le sustrajo la bandolera que llevaba cruzada. El relato fiscal detalla cómo el grupo empezó a pasarse la bandolera lanzándosela entre sus integrantes para reírse de la víctima e impedir que la recuperara. El acusado habría aprovechado el momento para esconder el bolso detrás de su cuerpo, facilitando que otros miembros sustrajeran efectos de su interior.

Aprecia la agravante de abuso de superioridad y de cometer el delito por discriminación hacia la orientación sexual

Tras recuperar temporalmente la bandolera gracias a la aparición de una amiga, la víctima abandonó el lugar. Sin embargo, al notar que le faltaba la cartera con su documentación (DNI, tarjeta sanitaria, tarjeta de autobús) y un billete de cino euros, regresó para reclamarlos. La situación culminó, según la Fiscalía, cuando el acusado le lanzó la cartera vacía gritándole “lárgate”. A esto le siguió el insulto de “travelo de mierda” por parte de otro miembro no identificado del grupo, quien terminó propinando un bofetón después de que esta le respondiera: “Vete a tomar por culo”.

Por estos hechos, el fiscal considera a Alejandro coautor de un delito de robo con violencia e intimidación. Solicita una pena de 5 años de prisión, apreciando las circunstancias agravantes de abuso de superioridad y de cometer el delito por discriminación hacia la orientación sexual de la víctima.

Durante su turno de palabra, la inculpada se limitó a declarar que no había robado la bandolera. El policía nacional que participó en la diligencia de reconocimiento fotográfico fue claro al relatar cómo se produjo la sustracción: “Le vieron que llevaba un sujetador debajo de la camiseta porque era transexual, la vacilaron, le quitaron la riñonera y le arrebataron el contenido”.