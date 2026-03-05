A juicio por robar un móvil y realizar bízums por valor de más de 2.500 euros en Ourense

La plaza 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ourense ha pospuesto el enjuiciamiento de Santiago M.P., un inculpado que cuenta con varios antecedentes penales.

La Fiscalía Provincial de Ourense, en esta ocasión, lo acusa por hechos que se remontan al 9 de diciembre de 2022. Sobre las 20,00 horas de aquel día, el inculpado se encontraba con la víctima y, de forma no determinada, se hizo con su teléfono móvil, un terminal de la marca Xiaomi que fue valorado en 223,80 euros, según la Acusación Pública. Tras conseguir también la clave de acceso del dispositivo, el acusado -añade- procedió con ánimo de injusto beneficio a utilizarlo para realizar diversas transferencias y envíos de dinero a través de Bizum, logrando disponer de un total de 2.513,84 euros sin el consentimiento de su legítimo propietario. Por esta causa, Santiago ya permaneció en prisión provisional desde el 29 de diciembre de 2022 hasta el 2 de febrero de 2023.

El Ministerio Público califica lo ocurrido como un delito leve de hurto y un delito de estafa. En su escrito de acusación, la Fiscalía solicita una pena de un año y seis meses de prisión por el delito de estafa, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. A esto se suma la petición de una multa de dos meses, a razón de diez euros diarios, por el delito leve de hurto.

En concepto de responsabilidad civil, el fiscal exige que el acusado indemnice a la víctima abonando los 2.513,84 euros del dinero dispuesto ilícitamente, así como los 223,80 euros correspondientes al valor del teléfono móvil sustraído.