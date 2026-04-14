La fiscal pide deportar al cerebro de un matrimonio de conveniencia por dinero en Ourense

La Sección Penal (Plaza 1) del Tribunal de Instancia de Ourense sentará en el banquillo el 5 de noviembre de este mismo año a un ciudadano dominicano acusado de lucrarse con un matrimonio de conveniencia. La Fiscalía concluye que el procesado diseñó un engaño administrativo para que una mujer obtuviera de forma fraudulenta la residencia en España a cambio de dinero.

Según detalla el escrito de acusación, la maniobra se materializó el 5 de septiembre de 2022, cuando Juan Gabriel A.M. solicitó en la Subdelegación del Gobierno de Ourense la residencia por reagrupación familiar para Patricia D.L.C. Para que el expediente prosperara, aportó el certificado de un supuesto matrimonio celebrado en la República Dominicana en 2021 y firmó una declaración jurada falsa.

El Ministerio Público sostiene que el enlace fue una farsa a cambio de dinero con el único propósito de lograr la regularización de la mujer, un engaño que tuvo éxito inicial al concedérsele la tarjeta temporal.

Expulsión del país

Por estos hechos, se le acusa de falsificación en documento público en concurso con un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal. Se enfrenta a un año y seis meses de prisión, inhabilitación y dos multas de nueve meses. No obstante, la Fiscalía solicita sustituir la pena de cárcel por su expulsión del país durante cinco años, planteando su ingreso previo en un centro de internamiento por un máximo de sesenta días para asegurar la deportación. Además, con el objetivo de revertir todo el fraude administrativo, el Ministerio Público ha solicitado que, en caso de condena, se declare la nulidad del matrimonio y se revoque de forma inmediata la autorización de residencia concedida a la mujer .

El inculpado tuvo este lunes la oportunidad de llegar a un acuerdo con la fiscal, pero no se presentó a la audiencia preliminar.