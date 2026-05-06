La Fiscalía confirma la decisión del juez y se mantiene la imputación a Jácome por prevaricación

La Región ha tenido acceso al escrito del Ministerio Fiscal en el que "se solicita la confirmación de la resolución recurrida (dictada por el juez) y la desestimación del recurso interpuesto" por la acusación particular. Por tanto, el fiscal confirma la resolución del juez, Leonardo Álvarez, por la que se abre investigación Pérez Jácome, alcalde de Ourense, por un presunto delito de prevaricación continuada. La acusación particular, ejercida por el exconcejal del regidor, Telmo Ucha, denuncia un trasvase masivo al patrimonio de Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, en base a datos de Hacienda y Antiblanqueo.

Entradas y salidas de dinero de una cuenta personal de Jácome, según la documentación. | La Región

En dicho escrito la Fiscalía no admite el recurso interpuesto por la acusación particular, ejercida por el exconcejal de Jácome, Telmo Ucha, en el que se solicitaba la ampliación de la causa a dos delitos más, el de malversación y falsedad. En conclusión, el fiscal se alinea con el juez, no se archiva la investigación y la imputación contra Jácome por prevaricación sigue activa.

Transparencia vs. opacidad

La reacción desde el Concello ha consistido en la difusión de un comunicado en el que se transmite a los medios y a la ciudadanía una información sesgada o, cuando menos, incompleta si se compara con el contenido literal del escrito. "El Ministerio Fiscal no formula acusación por prevaricación contra el alcalde de Ourense. Además, la Fiscalía se opone a las acusaciones de falsedad y malversación efectuadas por parte de la acusación particular", recoge la nota de prensa; aunque tal como ha podido consultar La Región y se plasma en las diligencias del Ministerio Fiscal, el objeto de la resolución comunicada no incluye las posibles acusaciones finales. Según fuentes judiciales consultadas, será cuando se resuelvan los recursos interpuestos cuando el fiscal presente formalmente su escrito de acusación con los delitos que considere oportunos.

Sobre los argumentos esgrimidos para no admitir el delito de malversación o falsedad, el Ministerio Fiscal afirma que el dinero reflejado en la cuenta investigada "no son fondos públicos que estén a su cargo previamente al acto, las remuneraciones de los cargos públicos, si no que posteriormente a obtenerlos lo hace indebidamente, por lo que dicha disposición es posterior al acto de obtenerlos". Y no admite a trámite la investigación por un posible delito de falsedad al no solicitar la compatibilidad y contar con ingresos provenientes de su actividad empresarial privada porque era conocido que tenía una tele y, según el fiscal es "un hecho notorio que el investigado era el dueño de la televisión Auria, y que por la misma recibía importantes ingresos".

Los hechos investigados

La acusación particular denunció a Jácome por un presunto trasvase masivo de dinero público a su patrimonio personal, en base a datos recogidos en Hacienda y las contradicciones en su declaración de bienes presentada a la Diputación de Ourense. Además, en el sumario se recoge también lo reportado en el informe Antiblanqueo elaborado por el Sepblac (Servicio ejecutivo de la comisión de prevención del blanqueo de capitales) a raíz de las actuaciones en su día llevadas a cabo por Fiscalía.

Cifras objeto de la investigación 1.027.836: Los abonos que registró una cuenta personal de Jácome entre enero de 2019 y abril de 2024, según el informe de la agencia antiblanqueo.

19: Los inmuebles (pisos, locales y garajes) por los que Jácome tributa ante Hacienda. Ante las instituciones, el alcalde simuló poseer solo un piso.

491.025: La cantidad que la acusación particular exige a Jácome que restituya a las arcas del Concello y de la Diputación en concepto de responsabilidad civil.

850.000: El volumen de negocio privado que el alcalde facturó a través de sectores como el audiovisual y la inmobiliaria mientras cobraba dedicación exclusiva.

11,5: Los años de cárcel que exige la acusación particular para el regidor por los delitos de malversación apropiatoria agravada y falsedad en documento oficial.

En la querella admitida por el juez se acusa al regidor de un presunto delito de prevaricación administrativa por compaginar sueldos públicos y negocios privados sin solicitar la preceptiva compatibilidad al pleno. La entrada de altas cantidades de dinero en una de sus cuentas no estarían justificadas por la defensa que mantiene Jácome ante los tribunales, donde ha calificado sus negocios privados como una actividad “residual”.

La decisión del juez, Leonardo Álvarez, se confirma y, por tanto, la imputación al alcalde por prevaricacion no se archiva y sigue su curso La postura comunicada ahora por la Fiscalía desestima el recurso que planteaba la ampliación de la causa a dos delitos añadidos como son la malversación y la falsedad.