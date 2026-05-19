La Fiscalía gallega avala la tecnología para atrapar a los incendiarios

La fiscal superior de Galicia, Carmen Eiró, mantuvo una reunión de trabajo con el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco Gutiérrez, y con integrantes de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO) con el objetivo de reforzar la coordinación institucional ante la campaña de prevención de incendios forestales de 2026.

Durante el encuentro se abordaron distintas estrategias relacionadas con la prevención, investigación y persecución penal de los incendios forestales, un ámbito en el que la Fiscalía gallega desempeña un papel relevante para impulsar actuaciones judiciales, identificar a los responsables y promover la aplicación de las correspondientes sanciones.

En la reunión también se analizó la incorporación de nuevas tecnologías en las investigaciones. Entre las herramientas destacadas figuran sistemas de análisis avanzado, dispositivos de geolocalización y el uso de drones, recursos que permiten mejorar la eficacia en la localización del origen de los fuegos y en la identificación de sus posibles autores.

Asimismo, ambas partes subrayaron la importancia de reforzar la cooperación entre España y Portugal, apoyándose en la Comisión Mixta Hispano-Lusa de 2018, con el objetivo de facilitar el intercambio de información y desarrollar operativos conjuntos en áreas fronterizas.

Finalmente, los participantes revisaron el desarrollo del Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga), el instrumento estratégico de la Xunta de Galicia encargado de coordinar los medios de vigilancia, prevención y respuesta frente a los incendios forestales.