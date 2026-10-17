¿Sabe usted que más allá de la fisioterapia, a Casiano lo que le apasiona es correr?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, más de 100 maratones corridos por Casiano

Homenaje a Casiano en el Trail Ribeira Sacra.
Homenaje a Casiano en el Trail Ribeira Sacra. | La Región

¿Sabe usted que más allá de la fisioterapia, a Casiano lo que le apasiona es correr? ¿Que ha alcanzado ya los 150 maratones? ¿Que no todo el mundo puede? ¿Que ha estado en pruebas de ultrafondo tan duras como la de los Alpes o la Maratón de las Arenas? ¿Que en el último Trail de la Ribeira Sacra le rindieron homenaje? ¿Que todo reconocimiento es poco? ¿Y que a deportista le ganan pocos y a intrépido casi ninguno?

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