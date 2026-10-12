Al paraíso de la Ribeira Sacra también se va a correr

Sobre el papel pintaba muy bien y, sobre el terreno, el resultado aún fue mejor. La décima edición del Trail Ribeira Sacra sirvió una jornada de esfuerzo, sacrificio y felicidad protagonizada por el más de medio millar de atletas que estuvieron en la línea de salida de la prueba absoluta, con 48 kilómetros de recorrido. Cada metro, en un entorno de gran belleza, con los Cañones del Sil como elemento más destacado. El epicentro, salida incluida, desde Luíntra. Una década organizando una competición que se ha hecho un nombre a nivel nacional y que tuvo a La Región como medio oficial.

Con puntualidad, a las ocho de la mañana y con la noche muy presente todavía, se dio la salida de una prueba que tenía 48 kilómetros por delante. | José Paz

El toque de corneta llegó con la noche sobre las cabezas de los deportistas, donde destacaba un foco para ver lo que tenían por delante en esos momentos iniciales. A partir de ahí, pistas, mucho verde, cuestas arriba y cuestas abajo, entre las que no faltó tiempo para los avituallamientos y para sacarse alguna que otra foto en los puntos más espectaculares.

En el apartado deportivo, dentro del cuadro masculino, la victoria fue para Jesús Gil, que cruzó la línea de meta tras un esfuerzo para el que empleó más de cinco horas, 5:09:22. La segunda posición la obtuvo Alejandro Mayor, que paró el crono en 5:25:30, mientras que Gabriel Zarrete completó el podio de honor gracias a una marca de 5:27:36. En cuanto a la clasificación femenina, Carolina Niño impuso su ley a lo largo y ancho del recorrido, llevándose la victoria con un tiempo de 6:29:24. La segunda posición fue para Lucía Peón, que cruzó la meta en 6:54:07, mientras que Cristina Seller se subió al tercer peldaño del podio gracias a su 6:58:23.

Xenxo Laso y María del Pilar González fueron los mejores ourensanos, premio patrocinado por La Región, que fue el medio oficial de la competición, y entregado por Lalo Gómez Rosales durante la entrega de trofeos. | José Paz

Pero, como la prueba mira para el futuro, también se celebró el TRS Rapaces para jóvenes de 10 a 17 años, sobre 1,3 kilómetros, y el TRS Cativos, para niños y niñas de 0 a 9 años. Nadie se quedó fuera de una fiesta deportiva que ya piensa en lo que está por delante, la edición número 11.