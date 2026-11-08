¿Sabe que en el Foro La Región sobre longevidad no faltó, lógicamente, la presencia de Esperanza Cortiñas?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen Cho Dixo, Esperanza Cortiñas celebra a golpe de licor café sus casi 110 años
¿Sabe usted que nuestra querida Esperanza Cortiñas no se quiso perder -a su modo- la gran cita de la longevidad? ¿Que a sus casi 110 años, la ourensana mas más veterana participó mediante un video en el Foro La Región contando sus experiencias? ¿Que lo hizo junto a otros dos centenarios, José González y Dorinda Pato? ¿Que no faltó su característico chupito de licor café para brindar por sus 109 (y casi) 110 años?
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