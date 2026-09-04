"Foto Verano 2026": Premios para un verano inolvidable

El concurso “Foto Verano 2026” de La Región puso ayer el broche final a una nueva edición con la entrega de premios celebrada en el plató de Telemiño. El certamen, abierto durante los últimos meses a la participación de los lectores, recibió este año más de 300 fotografías con las que los concursantes compartieron su particular manera de disfrutar y retratar la temporada estival.

A lo largo del verano, La Región fue seleccionando cada semana dos imágenes ganadoras, publicadas en las ediciones del sábado y el domingo. Sus autores recibieron como premio una cámara Polaroid con la que podrán seguir capturando nuevos recuerdos. En total, el concurso reconoció a 18 participantes, protagonistas de una convocatoria que volvió a demostrar la afición por la fotografía existente entre los ourensanos.

La entrega celebrada ayer en el plató de Telemiño permitió reunir a los galardonados y reconocer la creatividad y originalidad de unas imágenes que dejaron constancia de las múltiples formas de vivir el verano. Paisajes, viajes, jornadas de playa, momentos en familia, animales, puestas de sol y escenas espontáneas formaron parte de una selección marcada por la variedad de enfoques y escenarios.

Las más de 300 instantáneas presentadas componen, además, un amplio álbum colectivo de los meses de mayor calor. Cada participante detuvo con su cámara un momento especial y lo compartió, convirtiendo experiencias personales en pequeñas historias visuales. Todas con sus particularidades y especial sensibilidad.

“Foto Verano” consolida así su condición de cita tradicional dentro de la programación estival de La Región. Más allá de los premios entregados, el certamen sirvió como escaparate para las fotografías de los lectores y para esos instantes cotidianos que resumen unas vacaciones, una escapada, o el disfrute una jornada llena de felicidad.

La gran ganadora

Contrastes, instantánea ganadora de Foto de Verano 2026 | Adrián González

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La imagen “Contrastes”, de Adrián González, convierte una carretera atravesada por un paisaje volcánico en una invitación a continuar el viaje. El asfalto conduce la mirada hacia el horizonte, flanqueado por la oscuridad de la roca, mientras el azul intenso del cielo ocupa buena parte de la composición.

El propio título resume la fuerza de la instantánea. El negro del terreno y de la carretera se enfrenta a la luminosidad del cielo, atravesado por una franja de nubes blancas. El capó del vehículo, visible en primer plano, transmite la sensación de estar recorriendo ese camino. Una fotografía equilibrada y con profundidad que resume perfectamente las ganas de aventura estivales.